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  3. Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için düzenlediği ev partisini korona salgını paniği yaşanmış ve partiye katılan bazı kişilerde korona virüs çıkmıştı. Davete katılanlardan Buse İskenderoğlu, konuyla ilgili "Abartıldığı kadar bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Şevval Şahin’in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için Rumelihisarı'nda kiraladıkları yalıda düzenlediği doğum günü partisinde korona virüs şoku yaşanmıştı. Kalabalık ve sosyal mesafenin olmadığı partide bir çok kişinin korona virüs olduğu ortaya çıkmıştı.

Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Partiye katılan isimlerden biri olan  güzel manken Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.
İskenderoğlu, partiye yönelik kendisine yöneltilen sorulara rahat bir tavırla cevap vererek: "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" dedi.

Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

"Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım." diyen İskenderoğlu, "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" dedi.

Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Ev partisine Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katılmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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