Buse İskenderoğlu'ndan ilginç açıklama: "Ev partisi abartıldı"

Şevval Şahin’in geçen hafta sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için Rumelihisarı'nda kiraladıkları yalıda düzenlediği doğum günü partisinde korona virüs şoku yaşanmıştı. Kalabalık ve sosyal mesafenin olmadığı partide bir çok kişinin korona virüs olduğu ortaya çıkmıştı.

Partiye katılan isimlerden biri olan güzel manken Buse İskenderoğlu önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

İskenderoğlu, partiye yönelik kendisine yöneltilen sorulara rahat bir tavırla cevap vererek: "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" dedi.

"Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım." diyen İskenderoğlu, "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" dedi.

Ev partisine Murat Dalkılıç, Şeyma Subaşı, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım, Kerim Sabancı gibi isimler katılmıştı.