Buşon ne demek, TDK'ya göre Buşon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Buşon ne demek? Buşon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi buşon kelimesi. Peki buşon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre buşon nedir, buşon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BUŞON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Buşon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Buşon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre buşon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şişeyi kapatmaya yarayan tapa

