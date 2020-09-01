Büşra hemşireye hakaret etmişti! Süleyman Kaan Altınok ile ilgili flaş gelişme

Süleyman Kaan Altınok, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, hakkında 'tehdit' suçundan yapılan işlemleri tamamlandıktan sonra, bugün akşam saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Polis, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, Alanya çevik kuvvet polis ekibi de destek amaçlı Manavgat'a geldi. Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen Süleyman Kaan Altınok, gazetecilerin "Neden hakaret ettin" sorusuna, "Ben hakaret etmedim" karşılığını verdi. Altınok, ardından adliyenin yan kapısından binaya alındı. Şüphelinin 'tehdit' suçundan savcı tarafından sorgulanacağı belirtildi.

Sosyal medyada Büşra hemşireyi 'tehdit' ettiği iddiasıyla Manavgat Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade veren Süleyman Kaan Altınok, ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından da ifadesi alınan Altınok, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altınok hakkında yurt dışı yasağı da getirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görev alan Büşra hemşire, geçtiğimiz günlerde Muharrem ayı kapsamında, Twitter hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemişti. "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim." ifadelerini kullandığı tweetinde Başkan Mansur Yavaş'ı etiketleyen Büşra hemşireya Mansur Yavaş'tan cevap gecikmemişti.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının fedakarlıkları tüm Türkiye'de takdir toplarken Mansur Yavaş da hemşire'nin isteğini kırmayarak Ankara Büyükşehir Belediyesi mutfağında hazırlanması talimatını verdiği aşureleri Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarına göndermişti. "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız." ifadeleriyle Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mansur Yavaş'ın bu ilgisi birçok vatandaş tarafından olumlu tepki toplamıştı.

Mansur Yavaş tarafından Twitter'da paylaşılan bu diyalog bazı kişilerin de olumsuz tepkisine maruz kalmıştı. S. Kaan Altınok isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından alıntılanan paylaşımın altına, Büşra hemşireye karşı hakaretvari ve tehdit içerikli ifadeler kullanılmıştı. S. Kaan Altınok, Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı da etiketlediği tweetinde, "Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın." ifadelerine yer vermişti. Bunun üzerine paylaşımlarını silen Büşra hemşire Twitter'daki kullanıcı adını da değiştirmek zorunda kalmıştı.

Yaşanan bu olayların üzerine Aybüke Ateş isimli kullanıcının 'Başkanım, beni evlat edinebilir misiniz?' paylaşımına cevap veren Mansur Yavaş, "Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım." ifadelerini kullanmıştı.

Sevgili Aybüke,



Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum.



Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım. https://t.co/IkXjCISFcP — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 31, 2020

Sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure isteyen ve bu ricası geri çevrilmeyen Ankara Şehir Hastanesi çalışanı Büşra hemşireye, maruz kaldığı cinsel saldırı tehdidi ve hakaretlerin ardından destek yağarken bir mesaj da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti.

Bakan Koca, Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirterek sağlık çalışanları ve tüm kadınların yanında olduğunu vurgulamıştı. Muharrem ayının geleneklerinden biri olan aşurenin önemine de değinen Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile sosyal medyadaki mesajı büyük tepki çeken Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunan Süleyman Kaan Altınok’un gözaltına alındığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı da Twitter hesabında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımını retweet etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır." denilmişti.