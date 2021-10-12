Büstiyer ne demek, TDK'ya göre Büstiyer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Büstiyer ne demek? Büstiyer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi büstiyer kelimesi. Peki büstiyer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre büstiyer nedir, büstiyer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BÜSTİYER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Büstiyer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Büstiyer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre büstiyer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bayanların ceket vb. kıyafetlerinin içinde kullanılan çarpıcı, göz alıcı, işlemeli kumaştan yapılmış askılı veya askısız üstlük

