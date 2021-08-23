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Bütçe senin karar senin İstanbul nedir, nasıl oy verilir? İstanbul projelere oy verme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki yıllarda yapacağı projeleri İstanbul halkının oylamasına sunuyor. Buna göre vatandaş bütçenin nasıl harcanacağını kendi seçebiliyor. Akıllara ise Bütçe senin karar senin İstanbul nasıl oy verilir? sorusu geldi. İşte İstanbul projelere oy verme ...

Bütçe senin karar senin İstanbul nedir, nasıl oy verilir? İstanbul projelere oy verme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "bütçe senin karar senin" uygulaması ile İstanbul halkı bütçesini nereye harcanacağını kendisi seçiyor. Yapılacak projeleri önceden vatandaşın tercihine sunularak seçilen projelere bütçe harcanıyor. Bütçe senin karar senin İstanbul nedir, nasıl oy verilir? İşte İstanbul projelere oy verme...

BÜTÇE SENİN KARAR SENİN İSTANBUL NEDİR, NASIL OY VERİLİR?

"Bütçe senin karar senin" bir katılımcı projesidir. İstanbul'un eksikleri göz önünde bulundurularak sunulan projelerden uygulanabilir olanlar belediye tarafından seçilerek yeniden vatandaşın oylarına sunuluyor. Böylelikle bütçe, İstanbullunun istediği projeye harcanmış oluyor. Bütçe senin karar senin bağlantısına tıklayarak oy kullanabilirsiniz.

İSTANBUL PROJELERE OY VERME

Katılımcı projesi kapsamında projelere oy vermek için Bütçe senin karar senin bağlantısına tıklayarak giriş yapılması gerekmektedir. Eğer hesabınız yoksa 'hesap oluştur' kısımından öncelikle hesap açmanız gerekiyor. Sonrasında  yukarıdaki linkten de ulaşılan ekranda görülen projelerden istediğinizi seçerek sepete eklemelisiniz. Her kullanıcının 1000 altın bütçesi bulunmaktadır. Seçtiğiniz projeleri sepetinize giderek onayladıktan sonra altınlarınızı harcıyor, böylelikle projelerin ücretlerini görerek bütçenizi harcamış ve oy vermiş oluyorsunuz.

Bütçe senin karar senin İstanbul nedir, nasıl oy verilir? İstanbul projelere oy verme

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