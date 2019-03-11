Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı. Buteflika ayrıca 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ileri bir tarihe erteleneceğini ilan etti.

Öte yandan, Başbakan Ahmed Yahya'nın da istifa ettiği öne sürüldü.

Cezayirde flaş gelişme Buteflika adaylığını çekti, seçimler ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

BUTEFLİKA'NIN ADAYLIĞI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirmişti.

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