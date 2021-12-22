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Buyan isminin anlamı nedir, Buyan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Buyan isminin anlamı; iyi biliş, sevab olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Buyan isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Buyan isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Buyan isminin anlamı nedir, Buyan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Buyan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Buyan ismi ne demek, Buyan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Buyan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Buyan İsminin anlamı nedir? TDK Buyan anlamı:

Buyan ismi Türk dil kurumunda İyi iş, sevap olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca halk arasında  Buyan isminin anlamı, iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

1-Talih, uğur, mutluluk
2-İyi biliş, sevab, erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

Buyan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Buyan ismi kuranda geçmemektedir.

Buyan isminin kökeni:

Buyan ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 6 kişi tarafından kullanılmaktadır.

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Buyan isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Buyan isminin rengi:

Sarı

Buyan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Buyan isminin Harf Analizi Nedir ?

Buyan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

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Buyan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Buyan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

U : 25

Y : 28

A : 1

N : 17

= 73 Buyan İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Buyan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Buyan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Buyan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2   U: 3   Y: 7   A: 1   N: 5 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Buyan isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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