Büyük aşk bitiyor mu? Yasemin Özilhan eşini takipten çıkardı!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evlilikleri örne olarak gösteriliyordu. Ancak aralarına bir mankenin girdiği iddiası ortaya atıldı. Alınan son dakika haberine göre; Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti.

EVLİLİKLERİ TEHLİKEYE Mİ GİRDİ?

Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etti. Yasemin Özilhan bu durumun üzerine, iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Bu durum şok etkisi yaratırken, 'evlilikleri tehlikeye mi giriyor?' sorusunu akıllara getirdi.

İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan'ın, Ezgi Öcel isimli mankenle takipleşmediği dikkat çekti.