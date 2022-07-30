Büyük Marmara depremi için kritik uyarı: 6,9 şiddeti yolda!

Prof. Bülent Oruç, olası Marmara depremine ilişkin "Marmara Denizi içerisinde 6.9'dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Büyük Marmara depremi için kritik uyarı: 6,9 şiddeti yolda!

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, beklenen büyük Marmara depremine ilişkin önemli bilgilere yer verdi. 6,9 şiddetine dikkat çeken Oruç, "Marmara Denizi içerisinde 6.9'dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz. Dolayısıyla bu sessizlik bizi korkutuyor" şeklinde konuştu.

Büyük Marmara depremi için kritik uyarı: 6,9 şiddeti yolda!

"BU BİZİ KORKUTUYOR"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Oruç, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kollarının uzunca bir süredir yıkıcı bir deprem üretmediğini, bu sebeple beklenen depremin büyük bir yıkımla sonuçlanabileceğini söyleyerek, "Beklenen İstanbul depremi derken aslında Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kollarının uzunca bir süredir yıkıcı bir deprem üretmediğini anlıyoruz aslında ve bu bizi korkutuyor açıkçası. 1500’lü yıllar ve 1755 ve 1894 yılından sonra günümüze kadar geldik. Marmara Denizi içerisinde 6.9’dan büyük bir yıkıcı depremin olma olasılığını artık çok yüksek görüyoruz. Dolayısıyla bu sessizlik bizi korkutuyor" ifadelerini kullandı.

Büyük Marmara depremi için kritik uyarı: 6,9 şiddeti yolda!

AFET RİSK PLANI

Prof. Dr. Bülent Oruç, 81 ilin İRAP raporunun tamamlandığını söyleyerek,"Bu içeriğin kağıt üzerinde kalmaması için eylemlerin hayata geçmesi gerekiyor. Valilik bünyesinde izleme ve değerlendirme toplantıları yapılıyor. Sorumlu kurumların, destekleyici kurumların eylem aşamasında hangi aşamada olunduğunu bunun gibi ilk izleme ve değerlendirmeler yapıldı. 5 yıl boyunca 6 ayda bir bu değerlendirmeler yapılacaktır. Burada tek amaç afet risk planlamasını iyi planlayıp tehlikenin büyüklüğüne rağmen afete dönüşmesine engel olacak şekilde çözüm ürütmektir. Afeti sadece deprem olarak algılamamak lazım. Yangınlar, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri var. Bütün bunların hepsi bu rapor içerisinde yer almış ve sorumlu kurumlar tarafından eylem planları içerisinde riski azaltıcı yönde adımlar atmasını beklediğimiz süreçlerdir. Umarım başarıya ulaşır diye ümit ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Büyük Marmara depremi için kritik uyarı: 6,9 şiddeti yolda!

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