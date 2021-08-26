Büyük Menderes Nehrinde kontrolsüz sulama sonucu balıklar öldü!

Aydın Koçarlı'da Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında sular çekildi. Çok fazla seviyede çekilen sular nedeni ile oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından açıklanan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla, çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez sulamıştı. Yılda ise 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos tarihi itibari ile barajlardan alınan su kesilince ürünlerinin kurumaması için dere yataklarına yöneldi.

SULAR ÇEKİLDİ, CANLILAR OKSİJENSİZ KALDI!

Büyük Menderes Nehri eski yatağında çiftçilerin ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladığı ve her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi. Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da öldü. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere belirli yerlere giderek dilekçe verdi. Sazan ve yayın başta olmak üzere çok sayıda balık türü kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi altında.