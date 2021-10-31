Büyük Sesli Uyumu ne demek, TDK'ya göre Büyük Sesli Uyumu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Büyük sesli uyumu ne demek? Büyük sesli uyumu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi büyük sesli uyumu kelimesi. Peki büyük sesli uyumu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre büyük sesli uyumu nedir, büyük sesli uyumu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BÜYÜK SESLİ UYUMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Büyük sesli uyumu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre büyük sesli uyumu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büyük ünlü uyumu

