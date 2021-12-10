Büyük skandal! Camiyi öyle bir şey için kullanmışlar ki...

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Alberta eyaletindeki “sahte cami” islam aleminin tepkisini çekti.

İslam dinine inanan Mahmoud Mourra adlı adam, Kanada'nın Batı Kanada bölgesindeki eyâlet Alberta'da avcılık yaptığı esnada ilginç bir durum fark etti. Yakında minare ve hilal sembolünün olduğu bir cami gören Mourra, caminin Kanada Kuvvetleri üssünde bulunduğunu öğrendi.

Herhangi bir silahlı kuvvet üssünde ibadet için kullanılmayan böyle bir camiyi düşünmenin son derece endişe verici olduğunu söyleyen Mourra konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öğrendiğimize göre, 2006 yılında inşa edilen bu yapı, yalnızca İngiliz kuvvetleri tarafından kullanılan simüle edilmiş bir köyün parçasıymış. Burada savaş senaryoları hayata geçiriliyormuş. Bu ‘cami’nin buraya konulması, ya İslam coğrafyasına ‘işgal edilecek yerler’ olarak baktıklarını gösteriyor ya da camiyi Müslümanların değil teröristlerin sembolü olarak algıladıklarını gözler önüne seriyor. Neresinden bakarsanız bakın ikisi de birbirinden felaket bir durum”

MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA ENDİŞEYE SEPER OLDU

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi CEO'su Mustafa Farooq da Mahmoud Mourra'nın fark ettiği olaya ilişkin açıklamada bulundu. İnternette paylaşılan görüntünün özellikle beyaz üstünlükcç unsurların ışığında, Müslüman toplumda endişeye neden olduğunu ifade etti.