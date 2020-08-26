Büyük Taarruz'un yıl dönümü

Tam 98 yıl önce, Türk Milleti'nin genç, yaşlı, kadın, erkek her bir neferinin katılarak düşmanla kanının son damlasına dek mücadele ettiği Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, Büyük Taarruz nedir? Kaçıncı yıl dönümü? Büyük Taarruz'un önemi, amacı, sonuçları, tarihi, başladığı tepe? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK TAARRUZ NEDİR? KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Türk askerlerinin Anadolu topraklarından Yunanları def ettiği ve tarihin tozlu sayfalarına Türk adını kanla yazdığı büyük zaferimizden ardından 98 yıl geçti. Kurtuluş Savaşı sırasında tüm mehmetçiklerimizin, bütün Türk halkının aynı özveri, saygı ve titizlikle hareket ettiği bu ortak mücadele, 14 Ağustos 1922 tarihinde başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde başlatıldı. Takvimler 26 Ağustos tarihini gösterdiğinde saldırıya geçen şanlı Türk ordusu, Yunan askerlerini İzmir'e kadar sürükleyerek 4 gün süren mücadeleyi kazandı. Nice kayıplar verilen mücadele dahilinde ocağına ateş düşmemiş ana, kurşunun tadına bakmamış asker, düşmanla göğüs göğüse mücadele etmemiş komutan kalmamışken 30 Ağustos'ta zafer bizim oldu. Bugün, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde, bağımsızlık ve özgürlüğün gelecek nesillere bahşedildiği kutlu gün 26 Ağustos, aynı coşku ve mücadeleci ruh ile yaşanıyor.

BÜYÜK TAARUZ'UN ÖNEMİ? AMACI? SONUÇLARI?

1922 yılının Haziran ayı ortalarında, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından alınan kararla taarruza geçme yönünde ilk adımlar atıldı. Bu Büyük Taaruz'un amacı, kesin sonuçlu bir muharebenin ardından, düşmanın savaşma azim ve iradesini tamamen ortadan kaldırmaktı. Hazırlanan Türk taarruz planına göre;

1. Ordu kuvvetleri, Afyonkarahisar ilinin güneybatısından kuzeye doğru taarruza geçtiğinde Afyonkarahisar ilinin doğusu ve kuzeyinde bulunan 2. Ordu kuvvetleri de taarruzla kesin sonuç alınmak istenen 1. Ordu bölgesine düşmanın kuvvet kaydırmasına engel olacak ve Döğer bölgesinde bulunan düşman ihtiyatlarını kendi üzerine çekmeye çalışacaktır.

5. Süvari Kolordusu da Ahır Dağları'ndan aşarak düşmanın yan ve gerilerine taarruz ederek düşmanın İzmir ile telgraf ve demir yolu irtibatını kesecektir.

Baskın prensibi ile Yunan ordusunun imhasının gerçekleşmesi düşünüldü ve Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağustos 1922 tarihinde Ankara'dan Akşehir'e giderek 26 Ağustos 1922 Cumartesi sabahı düşmana taarruz emrini verdi.

4 günün sonunda 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferi getiren Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın sonlandırdı. Yunan askerleri Batı

Anadolu'dan çekildi ve Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı.