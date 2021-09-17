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  3. Büyük tepki çekti! Celal Şengör'ün skandal sözlerinin yankıları sürüyor

Büyük tepki çekti! Celal Şengör'ün skandal sözlerinin yankıları sürüyor

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, geçen ay Zoom canlı yayınında bir öğrencisiyle yaşadığı anıya değinmişti. O açıklamanın görüntüsü sosyal medyada yer alınca Şengör tepki çekti. Celal Şengör'ün skandal sözlerinin yakınları sürerken Saniye isimli öğrencinin kim olduğu ortaya çıktı

Profesör Doktor Celal Şengör, geçtiğimiz ay Zoom'dan yaptığı bir toplantıda bir öğrencisiyle yaşadığı anıdan bahsetti. Geçmişte yaşadığı bir durum üzerine bir kız öğrencisine sinirlendiğini belirten Şengör, onun eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını söyledi. Skandal video Twitter'da paylaşıldı. Art arda yapılan paylaşımlar sonrası Celal Şengör, trend topic oldu. Söz konusu kişinin ‘tarihi değiştiren Türk kızı’ Saniye Atayman olduğu iddia edildi.

2012'de Saniye Atayman, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü doktora öğrencisiyken Güney Afrika’daki tez çalışmaları sırasında kıtanın en eski dinozor devri öncesi fosilini bulmuş ve yeryüzü haritasının ve tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştı.

İTÜ’ye Prof. Dr. Celal Şengör’ün devreye girmesiyle kabul edildiği ortaya çıkan Saniye Atayman, hocası Şengör ile birlikte “yok oluş” teorisini de dünyaya kazandırmıştı. O dönem Şengör, Güney Amerika’ya gönderdiği Aytaman’la ilgili olarak, “Permiyen yok oluş üzerine tez çalışmasında Saniye sık sık bana karşı çıkarak fikirlerimin değişmesine neden oldu. O olmasaydı yok oluş teorisi olmazdı. Yine aynı şekilde Saniye olmasaydı Brezilya’daki bu fosilin hangi döneme ait olduğu da ortaya çıkmazdı” ifadelerini kullanmıştı.

İTÜ SOSYAL ARAŞTIRMA KULÜBÜ'NDEN ÇAĞRI!

Bu arada İTÜ Sosyal Araştırmalar Kulübü, Celal Şengör'ün itiraf ettiği taciz olayının takipçisi olmaya ve eyleme geçmeye çağrı yaptı.

16 Eylül'de sosyal medyada gündem olan Celal Şengör'ün taciz itirafında bulunduğu videoya İTÜ öğrencileri başta olmak üzere gelen tepkiler büyüyor. 1993'ten beri üniversitede aktif olan Sosyal Araştırmalar Kulübü öğrencileri "Akademide tacizin, mobbingin ve şiddetin her türlüsüne karşıyız" diyerek İTÜ öğrencilerine, akademisyenlerine ve diğer tüm emekçilerine eyleme geçmek için 20 Eylül pazartesi günü saat 14.00'te rektörlük önünde buluşma çağrısında bulundu. 

 Çağrının tamamı şu şekilde: "İTÜ akademisyeni Celal Şengör’ün bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini anlattığı video, düzenin karanlığının akademiye nasıl sirayet ettiğini gözler önüne sermiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı duyuruyor; akademide tacizin, mobbingin ve şiddettin her türlüsüne karşı olduğumuzu göstermek için İTÜ öğrencilerini, akademisyenlerini ve emekçilerini 20 Eylül Pazartesi saat 14.00'te Rektörlük önüne çağırıyoruz."

SANİYE ATAYMAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan genç kız, yine 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı'na yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etti.

Saniye Atayman hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

{TITLE_STRIP}Saniye Atayman kimdir?

NE OLMUŞTU?

Profesör Doktor Celal Şengör, Zoom yayınında bir öğrencisiyle yaşadığı olaya değindi. 

Geçmişte yaşadığı bir durum üzerine öğrencisine sinirlendiğini ifade eden Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını ifade etti.

Profesör Doktor Celal Şengör, Saniye adlı öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyip "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." ifadelerini kullandı.

Olayın devamını da anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." dedi.

Profesör Doktor Celal Şengör'ün sözleri sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Şengör'e yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

İşte o skandal görüntü:

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"Akademide, cinsiyetçiliğe, tacize izin vermeyeceğiz!

İTÜ akademisyeni Celal Şengör, bir üniversiteli kadını nasıl taciz ettiğini anlattı.

Ne #CelalŞengör ne de bir başka tacizci erkeği akademide barındırmayacağız.
Celal Şengör derhal akademiden def edilsin"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım


"İTÜ akademisyeni  #Celalşengör bir kadını nasıl taciz ettiğini anlatı...
Hiç bir kampüste hiç bir alanda bu kadar rahat olamayacaksınız. 
Size ve sizin gibilere biz kadınlar ve lgbti+'lar olarak  rahat vermeyeceğiz.
@itukadin
 
Yaşasın kadın gücümüz,yaşasın mücadelemiz"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

"Bir kadın öğrenciyi nasıl taciz ettiğini anlatan Celal Şengör'ü ve ona bu cesareti sağlayanları kampüslerimizden göndereceğiz. 

Akademide cinsiyetçiliğe, tacize, şiddete izin vermeyeceğiz. Tacizci Celal Şengör İTÜ'den gönderilsin."

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

"İTÜ'den de aynı şekilde kıçına tekmeyi basmasını bekliyoruz. Yediği haltı utanmadan anlatan, bundan haz duyan, ahlaktan, terbiyeden yoksun bu insandan aşağı varlığın ve bunun gibilerin eğitimin hiçbir yerinde olmasını istemiyoruz"

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal sözler: Kıçına bir tokat attım

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Ali Mehmet Celâl Şengör, akademisyen, jeolog ve bilim insanıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapan Şengör, ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir.

Celal Şengör hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Celal Şengör kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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