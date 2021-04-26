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Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2521.06
 
Meslek Adı : Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Birim Grubu : Veritabanı Tasarımcıları Ve Yöneticileri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Programlı Metal İşleme Tezgahı Ayarcı-Operatörü mesleği için “7223.64” kod olarak kullanılır iken Uçak Yükleme Uzmanı (Aırcraft Load Master) mesleği için “4323.69” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Büyük Veri Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu “2521.06” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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