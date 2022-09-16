Büyükannesinin kendisini dövmesine dayamadı! 10 yaşındaki çocuk, boynundan tuttuğu yaşlı kadını dakikalar içinde öldürdü!

Çin'de çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde tartıştığı için büyükannesinin kendisine vurmasına dayamayan 10 yaşındaki çocuk var olan tüm gücüyle yaşlı kadını ilk önce sıkı bir şekilde tutuyor ardından boynundan tutup yerde sıkı bir şekilde tuttuğu görülüyor. Yaşlı kadının elinden hiçbir şey gelmemesi sonunda ölmesine neden oluyor.

BOĞAZINI BİR AN BİLE BIRAKMADI

Büyükannesini boğazından tuttuğu için büyükanne elindeki terlikle çocuğa vurup durması için uyarıyor ancak çocuk hiçbir şekilde kadının boğazını bırakmıyor. Dakikalarda süren boğuşmayı orada bulunan kamera kaydına aldılar.

VİDEOYU ÇEKENLER ÇOCUĞU UYARDI

Videoyu çeken çocukların “Kalk, büyükanneyi ölümüne ezdin, basma. Artık sana vurmayacak, çabuk bırak." şeklinde uyarılarda buluyor ama çocuk hiçbir şekilde kadının boynunu bırakmadığı için kadın en sonunda hareketsiz kalıyor ve hayatını kaybediyor.