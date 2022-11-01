Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

Üreticilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen büyükbaş hayvancılık desteği vatandaşların odağında yer alıyor. Peki büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir? Geri ödemesiz hayvan hibesi nasıl alınır?

Melahat Ersoy
Editör
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Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

Yüksek enflasyon ve maliyetlere rağmen üretim yapan üreticilere devlet belirli destek sunarak tarım ve hayvancılığın sürdürülmesi sağlar. Bu kapsamda büyükbaş hayvancılık yapan üreticilere verilen destek internet arama motorlarında vatandaşlar Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir? Geri ödemesiz hayvan hibesi nasıl alınır? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Büyükbaş hayvancılık hibe desteğinden faydalanmak isteyenlerin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine en az 1 yıl hayvancılık faaliyeti yürütmesi gerekmektedir. Aranan şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak
  • ÇKS kaydı yaptırmış olmak
  • Proje hazırlamak
  • Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak
  • Proje onayı alındığı takdirde yatırımı tamamlamak
  • Daha önce aynı alandan hibe desteği almamış olmak
  • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak
  • Büyükbaş hayvancılık hibe desteğinin alınabilmesi için kişilerin sahip olmaları gerekli hayvan sayıları şöyle belirlenmiştir:
  • Büyükbaş hayvanların 10-50 arasında olması gereklidir.
  • Küçükbaş hayvanların (Koyun ve keçi) en az 100, en fazla ise 300 olması gereklidir.
  • Belirlenmiş olan sayılardan daha az ya da fazla büyükbaş ile küçükbaş hayvana sahip olunması durumunda hibe desteklerinin hiçbirinden yararlanılma hakkına sahip olunamaz.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

GERİ ÖDEMESİZ HAYVAN HİBESİ NASIL ALINIR?

Geri ödemesiz hayvan hibesi almak isteyenler başvurularını Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine giderek gerçekleştirebilir.

İstenen şartları sağlayanlar, talep edilen evrakları tamamladıktan sonra başvurularını yapabilir. Kişilerin yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerinin sunulması kendilerinden talep edilir. Proje onay aşamasına alındıktan sonra onaylanırsa destekler belirtilen tarihte ödenir.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEĞİ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi hayvan desteklerini açıklamıştı. Bakan Kirişçi şunları söyledi: "Türkiye genelinde hayvan başına 370 lira olan buzağı desteğini 500 liraya yükseltiyoruz. Buna ilave olarak, Ayrıca Türkiye genelinde suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 200 lira ödeyeceğiz. Bakanlığımızın yetiştirici bölgesi olarak belirlediği, Kars'ın da bulunduğu 22 ilde buzağı başına ilave 100 lira olan desteği yüzde 100 artırarak 200 liraya yükseltiyoruz. Yani 22 ilde yetiştiricilerimize buzağı başına 900 lira ödeyeceğiz.

Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme desteğini 125 liradan 200 liraya çıkarıyoruz. Türkiye genelinde sürü yöneticisi desteğini, sürü yöneticisi falan mı olsak. Çoban demeyelim. Çoban dediğimizde adam inciniyor. Sürü yöneticisi diyelim. Yüzde 100 artırarak işletme başına 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarıyoruz."

  • Buzağı desteği: 500 TL
  • Suni tohumla doğan buzağılara ilave 200 TL
  • Buzağı başına ilave 200 TL
  • Küçükbaş sürü büyütme desteği 200 TL

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK KURMA ŞARTLARI

Devlet destekli olarak çiftlik kuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Ayrıca kişinin 18 yaşından büyük olması ve en az 1 yıl süreyle hayvancılık yapıyor olması gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

Aranan diğer şartlar şunlardır:

  1. İl ve İlçe müdürlüklerine başvuru yaparak, kurulmak istenen çiftlik projesinin sunulması
  2. Projenin çiftliğin kurulacağı İl Müdürlüğünce onaylanması
  3. Onay sonrası çiftliği projede sunulan detaylara uygun olarak kurmak
  4. ÇKS kaydı oluşturmak
  5. Bu şartlar sağlanıp, çiftlik fiziksel olarak kurulmalıdır. Kuruluş esnasında yapılan harcamalar ise faturalandırılmalıdır.
  6. Faturalandırılan tutarlar ile Gap, Dop, Dokap ve ya Dap kurumlarından birine başvuru sağlanmalıdır.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK KURMA BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 41 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK KURMA BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIR?

Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?

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