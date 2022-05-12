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  3. Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyi yosunlarla kaplandı. Endişe yaratan görüntüler sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan, Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'nin birleştiği noktada suyu yüzeyi yosun ile kaplandı. Endişe veren görüntülerin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, konu ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

"YAZA DOĞRU GİTTİKÇE AZALACAKTIR"

 Yaşana durumun su ısınmasında dolayı olabileceğini belirten Albay, “Su sıcaklığı arttıkça metabolizma hızlanıyor, ekosistemdeki canlılar daha çok çoğalmaya başlıyor. En çok çoğalan canlıların başında da algler geliyor, halkımız buna yosun der. Bunlar çoğaldıkça suyun üstünü kapatırlar. Biraz yaza doğru gittikçe bunlar azalacaktır. Sonbaharda da su seviyesi düştükçe bunlar tekrar oluşma ihtimali var" dedi. 

Su yüzeyinden yosun toplanmasının doğru olduğunu belirten Albay, kirletilmezse böyle bir durumun yaşanmayacağını söyleyerek, "Toplamak doğru ama keşke kirletmesek. Uzun vadede suyu doğru yönetmenin daha akıllıca ve bilimsel olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladıBüyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

DURUMUN TAKİP EDİLMESİ LAZIM

Bu durumun temiz sularda oluşmasının beklenmediğini söyleyen Albay, su değişiminin oldukça kısıtlı olduğundan o bölgede aynı şeyin yıllardır olduğunu, suyun üstü kapatıldığı zaman oksijen miktarı diplerde düşünce suyun kalitesi de doğal olarak bozulacağını belirtti. Yapılan ölçümlere göre toksik bir durum olmadığını söyleyen Albay, "Alg çoğalması var. Bunun takip edilmesi lazım, bizim tahminimiz bu sorunun kısa zaman içinde biteceği yönünde" dedi. 

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladıBüyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

Albay, ilkbaharın gelmesiyle metabolizma hızlanmasının yaşanması ardından bakteriyel bakteriyel parçalanmanın da hızlandığını belirterek, böylece ekolojik hızlanma olacağını söyledi. "Su seviyesi düştükçe de bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Terkos gibi, Büyükçekmece Gölü gibi yerlere beton yığınları yapmamak lazım. İstanbul'un suyu artık Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya devam ediyoruz, bunları yaptıkça maalesef bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

Büyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladıBüyükçekmece Gölü'nden korkutan görüntüler! Yosunlar Büyükçekmece Gölünü kapladı

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