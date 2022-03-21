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  3. Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

Büyükçekmece sahilinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu. Kadının iple boğulduğu ve erkeğin ağaca asılı halde olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİNDE İKİ CESET

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

Büyükçekmece sahilinde korkunç ölüm! Önce kadını iple boğdu, sonra kendini ağaca astı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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