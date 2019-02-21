IHAAW140756-ASA/20-02-2019 - Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi. 20.02.2019 14:07:56 TSI NNNN