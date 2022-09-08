Büyükçekmece'de kontrolden çıkan TIR devrildi! Şoförü kurtarmak için nefes kesen kurtarma operasyonu

Alınan bilgilere göre kaza saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne İstikameti Büyükçekmece gölü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 ZK 0852 plakalı TIR otoyola devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın kupası, sürücü içindeyken göl havzasına düştü.

TIR ŞOFÖRÜ İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın kupasına sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma yaptı.

Uzun uğraşların ardından sıkıştığı yerden çıkarılan TIR şoförü, halat yardımıyla yukarı çekildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM OTOYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Nefes kesen kurtarma operasyonu drone ile görüntülendi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametine trafik tamamen kapandı. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.