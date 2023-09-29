Büyükçekmece’de pes dedirten görüntüler! Son sürat giden motosikletin üstüne ayaklarıyla çıkıp poz verdi!

Büyükçekmece'de trafiğe açık yolda motosiklet üstünde gidonu bırakıp ayağa kalkıp mesaj atan sürücü, kendisini videoya aldırıp sosyal medyada paylaştı.

YAYINLAMA
Google News
Büyükçekmece’de pes dedirten görüntüler! Son sürat giden motosikletin üstüne ayaklarıyla çıkıp poz verdi!

Büyükçekmece'de trafiğe açık yolda motosiklet üstünde gidonu bırakıp ayağa kalkıp mesaj atan sürücü, kendisini videoya aldırıp sosyal medyada paylaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü genç, yolda seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaptı.

Gidonu bırakıp telefonla mesaj atan sürücü ayaklarının üstüne kalkıp sürüşe devam etti. Görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Şahıs bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tam bir suç makinesi! 15 yaşında 37 suç dosyası bulunan zanlı gasp suçundan tutuklandı ceza evine gönderildi
Tam bir suç makinesi! 15 yaşında 37 suç dosyası bulunan zanlı gasp suçundan tutuklandı ceza evine gönderildi
5 yıl hapis cezası alan adam yakalanmamak için ormanda ağacın tepesine ev yaptı ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı
5 yıl hapis cezası alan adam yakalanmamak için ormanda ağacın tepesine ev yaptı ama yine de yakayı ele vermekten kurtulamadı
İzmir’de yakalanan 16 yaşındaki çocuk suç makinası çıktı! 285 yıl hapis cezası bulunuyor
İzmir’de yakalanan 16 yaşındaki çocuk suç makinası çıktı! 285 yıl hapis cezası bulunuyor
Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandılar! Lübnan’da Ermeniler polisle çatıştı
Azerbaycan Büyükelçiliği önünde toplandılar! Lübnan’da Ermeniler polisle çatıştı
Son Haberler
Doğal gaz kullananlar dikkat! Gaz kaçaklarının yüzde 90’ı bu sebepten kaynaklanıyor!
Doğal gaz kullananlar dikkat! Gaz kaçaklarının yüzde 90’ı bu sebepten kaynaklanıyor!
Büyükçekmece’de pes dedirten görüntüler! Son sürat giden motosikletin üstüne ayaklarıyla çıkıp poz verdi!
Büyükçekmece’de pes dedirten görüntüler! Son sürat giden motosikletin üstüne ayaklarıyla çıkıp poz verdi!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapıldı: İşte karşı karşıya gelecek takımlar
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapıldı: İşte karşı karşıya gelecek takımlar
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Asgari ücret ne kadar olacak?
Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!
Kayseri'de sokak köpeği vahşeti! Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç çığlıklarıyla mahalleyi inletti!
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Çok Okunanlar
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Terörist başı Öcalan'ın yeğeni, Yeşil Sol Parti milletvekili Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Mega şehir İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine ortalıklarda yok
Mega şehir İstanbul sele teslim, İmamoğlu yine ortalıklarda yok
Doğalgaz kullananlar dikkat! Doğal gaz patlamalarının nedeni ne, neden dairelerde doğal gaz patlamaları oluyor, nasıl önlem alınır?
Doğalgaz kullananlar dikkat! Doğal gaz patlamalarının nedeni ne, neden dairelerde doğal gaz patlamaları oluyor, nasıl önlem alınır?
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
CHP'ye seçim resti çekmişlerdi! İYİ Partiden CHP'ye çok konuşulacak seçim iş birliği teklifi!
Bebek hırsızı kadına mahkemeden şok karar!
Bebek hırsızı kadına mahkemeden şok karar!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Sonunda bu da oldu! Savcı savcıyı taciz etti, hakim karşısına çıkan savcıdan şok sözler! 18 saat boyunca...!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ankara'da pazartesi gününe dikkat! Özel halk otobüsleri reste, rest attı! Eyleme gidiyor!
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı