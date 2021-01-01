Büyükçekmece’de yarım milyonluk gasp vatandaşlar engelledi! O anlar kamerada...

Büyükçekmece’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, 530 bin lirasını bankadan çeken vatandaş aracıyla cadde üzerinde ilerlerken, biri silahlı 3 şahıs, aracın aynasına vurdu. O sırada dikkati dağılan sürücü paralarını gaspçılara kaptırdı.

KAÇARKEN TELEFONUNU DÜŞÜRDÜ

Gaspçılardan biri araçtan para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı. Kaçan şahıs bir de paranın sahibinin kafasına ise silah kabzası ile vurdu. Kafası yaralı halde gaspçıların peşinden koşan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Farklı bölgelere doğru kaçan şüphelilerden birisi cep telefonunu yere düşürdü. Para dolu çantayla koşan diğer şüpheli ise vatandaşlara tarafından yakalandı.

Vatandaşların bir süre darp ettiği gasp şüphelisi ise kaçtı. Olay yeri yakınında bulunan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kısa sürede gelerek müdahalede bulundu. Kaçan şüphelilerin elinden düşürdüğü cep telefonuna el konuldu. Kafasından silah kabzası ile yaralanan ve kanlar içinde kalan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

''PARASINI KURTARDIK VATANDAŞIN''

Görgü tanığı bir vatandaş, şüphelilerin önce vatandaşın aracına vurduğunu söyleyerek, “Vatandaş dışarı çıkıyor, o sırada kafasına silahla vuruyorlar. Burada bizim mahalle gençleri de görüp üstlerine yürüyorlar. Onlar da parayı yere atıp kaçtı, bizde kafa göz giriştik. Parasını kurtardık vatandaşın” dedi.

Yaşanan olayda mahalle sakinlerinin gaspçılara müdahale ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli bir şahsın kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşın şüphelilerden birisini yakaladıktan sonra darp etmesi görülüyor.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.