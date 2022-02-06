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  3. Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

İstanbul Büyükçekmece'de polis günlerce süren gizemli bir kazı gerçekleştirdi. Kazıda tespit edilen kişi olan Murat Kartal'ın aileye çalışan polisler tarafından gözaltına alınarak uyuşturucu kaçakçısı Baybaşin ailesine verildiği; aile tarafından diri diri kepçeyle gömüldüğü ortaya çıktı.

Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedi aranıyordu. Bu durumla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilgili çekici detaylara ulaşıldı. Murat Kartal, uyuşturucu iddialarıyla sürekli gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanmış ve 2022'de tahliye edilmişti. Kartal 20 Ocak tarihinden bu yana kayıp durumdaydı.

Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

İKİ POLİS MEMURU GÖZALTINA ALMIŞ

Soruşturma kapsamında öğrenilenlere göre polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına almışlar ve "Karakola gidiyoruz" diyerek götürmüşler.

Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

AİLESİNE KARAKOLA GÖTÜRÜYORUZ DENMİŞ

Gözaltına alınırken Kartal'ın ailesine  "Gayrettepe'ye gidiyoruz" denilerek bilgi verilmiş. Fakat zanlılar Kartal'ı karakola götürmemiş. İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etmişler.

Kartal'ın buradan da Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve orada da öldürüldüğü düşünülüyor. Cesedin kelepçeli olması da canlı olarak gömüldüğü düşüncesini kuvvetlendiriyor.

Büyükçekmece'deki kazıdan korkunç gerçek ortaya çıktı! Uyuşturucu Baronu Baybaşin Ailesi tarafından diri diri toprağa gömülmüş!

7 ŞÜPHELİNİN 2'Sİ POLİS

Köşk ve etrafında arama çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi devam deden kan örnekleri ve bir adet ayakkabı ele geçirilmişti. Soruşturma dahilinde 9 kişi gözaltına alınırken, içlerinde 2 polisin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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