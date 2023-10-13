Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!

Büyükelçiler toplantısına katılmak için dün İstanbul'a gelen 61 yaşındaki Rus diplomat, Taksim'de kaldığı otelde ölü bulundu. Kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülen diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olan 61 yaşındaki diplomat Nikolai Kobrinets, büyükelçiler toplantısına katılmak üzere dün İstanbul'a geldi. Dün saat 14.00 sıralarında Taksim'de kalacağı otele gelen diplomat, burada konakladı. Sabah toplantıya gelmeyen diplomatı merak eden meslektaşları, otelinden kendisini sordurdu. Diplomata ulaşılamayınca otel görevlileri odaya girdi. Görevliler diplomatı yatakta hareketsiz görünce sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Toplantı için geldiği otelde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri diplomatın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Adli tabip, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemelerine göre diplomatın kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor. Çalışmaların ardından diplomatın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!

Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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