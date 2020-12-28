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Büyükerikli köy muhtarının cinayet zanlısı tutuklandı!

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde geçen yıl köy muhtarının evinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.

Büyükerikli köy muhtarının cinayet zanlısı tutuklandı!

Büyükerikli köyü muhtarı 63 yaşındaki Nurettin Akay'ın, 31 Mayıs 2019'da evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, failin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmasını tamamladı.

Ankara, Çorum ve Uğurludağ ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti işlediği tespit edilen Ü.A, 25 Aralık'ta Uğurludağ ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Ü.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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