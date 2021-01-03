Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 16. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Gaziantep ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Gaziantep
|1
|1
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.01.2021 13:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 22. Leo Schwechlen, 6. Kaan Kanak, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 88. Osman Çelik, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 77. Mehmet Murat Uçar, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 9. Rashad Muhammed, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 13. Petrus Boumal Mayega
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
Emrah Başsan,90+5.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Emrah Başsan 14.dk, Sarı Kart Oltan Karakullukçu 87.dk, Sarı Kart Leo Schwechlen 86.dk, Sarı Kart Rıcardo Jorge Pıres Gomes 84.dk
Oyundan Çıkanlar
Osman Çelik 77.dk, Kaan Kanak 83.dk, Cenk Ahmet Alkılıç 83.dk, Mitchell Glenn Donald 77.dk, Arvydas Novıkovas 79.dk
Oyuna Girenler
Petrus Boumal Mayega 77.dk, Mucahit Albayrak 83.dk, Mehmet Murat Uçar 83.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 77.dk, Rashad Muhammed 79.dk
Gaziantep İlk 11
1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 17. Oğuz Ceylan, 74. Amedej Vetrih, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko
Yedekler
25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp
Teknik Sorumlu
Marıusı Nınel Şumudıca
Goller
Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammet Demir 45+2.dk, Sarı Kart Kenan Özer 90+6.dk, Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 90+5.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 11.dk
Oyundan Çıkanlar
Güray Vural 88.dk, Muhammet Demir 56.dk, Amedej Vetrih 56.dk, Nouha Dıcko 56.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 79.dk
Oyuna Girenler
Zvonımır Kozulj 88.dk, Kenan Özer 56.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 56.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 56.dk, Furkan Soyalp 79.dk
Süper Lig 16. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|16
|9
|3
|4
|27
|12
|30
|15
|2
|Galatasaray
|15
|9
|3
|3
|25
|10
|30
|15
|3
|Gaziantep FK
|15
|7
|7
|1
|28
|17
|28
|11
|4
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|10
|5
|Hatayspor
|15
|8
|3
|4
|22
|17
|27
|5
|6
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|7
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|6
|8
|Yeni Malatyaspor
|15
|5
|5
|5
|19
|20
|20
|-1
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|-3
|10
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|3
|11
|Konyaspor
|15
|5
|4
|6
|19
|16
|19
|3
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|-2
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|-5
|14
|Sivasspor
|15
|4
|6
|5
|15
|18
|18
|-3
|15
|Antalyaspor
|16
|4
|6
|6
|15
|24
|18
|-9
|16
|Başakşehir FK
|15
|4
|4
|7
|21
|27
|16
|-6
|17
|MKE Ankaragücü
|15
|4
|3
|8
|19
|23
|15
|-4
|18
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|-9
|19
|Denizlispor
|15
|3
|4
|8
|16
|26
|13
|-10
|20
|BB Erzurumspor
|16
|3
|4
|9
|16
|29
|13
|-13
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
|-10
Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları
|02.01.2021
|MKE Ankaragücü
|3-1
|Yeni Malatyaspor
|02.01.2021
|Galatasaray
|0-0
|Antalyaspor
|02.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Gaziantep FK
|02.01.2021
|Alanyaspor
|3-0
|Başakşehir FK
|02.01.2021
|Hatayspor
|2-1
|Konyaspor
|02.01.2021
|Sivasspor
|2-2
|Denizlispor
|03.01.2021
|Çaykur Rizespor
|Gençlerbirliği
|03.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Trabzonspor
|03.01.2021
|Kayserispor
|Beşiktaş
|04.01.2021
|Kasımpaşa
|Fenerbahçe