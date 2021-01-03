Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Gaziantep ile 02.01.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep 1 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.01.2021 13:30

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gaziantep Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Samet Çiçek(2. Yardımcı Hakem), Cihan Aydın(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Ekrem Kan(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 22. Leo Schwechlen, 6. Kaan Kanak, 17. Emrah Başsan, 20. Mitchell Glenn Donald, 88. Osman Çelik, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 55. Özgür Sert, 61. Oltan Karakullukçu, 77. Mehmet Murat Uçar, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 9. Rashad Muhammed, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 13. Petrus Boumal Mayega

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

Emrah Başsan,90+5.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Emrah Başsan 14.dk, Sarı Kart Oltan Karakullukçu 87.dk, Sarı Kart Leo Schwechlen 86.dk, Sarı Kart Rıcardo Jorge Pıres Gomes 84.dk

Oyundan Çıkanlar

Osman Çelik 77.dk, Kaan Kanak 83.dk, Cenk Ahmet Alkılıç 83.dk, Mitchell Glenn Donald 77.dk, Arvydas Novıkovas 79.dk

Oyuna Girenler

Petrus Boumal Mayega 77.dk, Mucahit Albayrak 83.dk, Mehmet Murat Uçar 83.dk, Ömer Hasan Şişmanoğlu 77.dk, Rashad Muhammed 79.dk

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 10. Muhammet Demir, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 17. Oğuz Ceylan, 74. Amedej Vetrih, 76. Jean Armel Kana Bıyık, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

25. Çağlar Şahin Akbaba, 5. Kubilay Aktaş, 7. Kenan Özer, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 23. Mehmet Erdem Uğurlu, 20. Zvonımır Kozulj, 77. Enver Cenk Şahin, 88. Furkan Soyalp

Teknik Sorumlu

Marıusı Nınel Şumudıca

Goller

Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo,69.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Muhammet Demir 45+2.dk, Sarı Kart Kenan Özer 90+6.dk, Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 90+5.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 11.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 88.dk, Muhammet Demir 56.dk, Amedej Vetrih 56.dk, Nouha Dıcko 56.dk, Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 79.dk

Oyuna Girenler

Zvonımır Kozulj 88.dk, Kenan Özer 56.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 56.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 56.dk, Furkan Soyalp 79.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 2 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 3 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 4 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 28 10 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 21 6 8 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 20 -3 10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 19 -2 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 15 -9 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 10 -10

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları