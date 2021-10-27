Çad Devlet Başkanı Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her türlü desteği vermeye hazırız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Itno, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün değerli kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye ve Çad arasındaki ilişkiler nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize dair fikir alışverişinde bulunduk. Çad'a geçiş döneminde her türlü desteği vermeye hazırız.

Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak 112 milyon dolara ulaşmıştır. Ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni hedefimiz hacmi 200 milyon dolar seviyesine, ikinci etapta 500 milyon dolar seviyesine ulaştırmaktır.

Çad'la işbirliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleriyle Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşlarıyla THY ve STK'larımız iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor."