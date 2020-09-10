Caddede sigara içmek yasaklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ana caddelerde sigara içilmesi, cenazelerde taziye çadırı kurulması yasaklandı.

Ordu'da İl merkezinde Vali Tuncay Sonel'in, ilçelerde ise Kaymakamların başkanlığında, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri, mahalle muhtarları, meslek odaları temsilcileri, polis, jandarma, zabıta, özel güvenlik görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekiplerce, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesinde cadde ve sokaklar, lokanta, kafe, restoranlar, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik gibi yaşam alanlarının, korona virüs tedbirleri yönünden kontrollerinin yapıldığı denetim faaliyetine Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.

'DENETİMLERE ÖZEN GÖSTERELİM'

Yapılan korona virüs tedbirleri denetimi sonrası bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, Ordu halkından maskelerini düzgün bir şekilde mutlaka takmalarını istedi. Vali Tuncay Sonel, "Sosyal mesafe ve temizliğe özen gösterelim. Alınan kurallara uymak hem kendi sağlığımız, hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için çok önem arz ediyor. Hep birlikte kurallara uyduğumuz takdirde Covid-19'u yeneceğiz. Ordulu hemşerilerimden maske, mesafe ve temizlik konularında özellikle hassasiyet göstermelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında pozitif vaka ile temaslıların karantina süresini evlerinde geçirmek zorunda olduklarının altını çizen Vali Tuncay Sonel, alınan kurallara uymayan vatandaşların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını, masraflarında kendilerinden tahsil edileceğini kaydetti.

CADDELERDE SİGARA YASAK

"Fidangör Caddesi olarak anılan Sırrıpaşa, Süleyman Felek, İsmetpaşa caddeleri ile sahil bandında sigara içilmesini yasakladık" diyen Vali Sonel, "Vatandaşlarımız bugün itibariyle artık maskesini takacak, mesafeye, temizliğe dikkat edecek. Maskesini indirip sigara içmeyecek hem kendisine hem çevresine zarar vermeyecek" şeklinde konuştu.

Vali Sonel, "65 yaş ve üstü kıymetli büyüklerimiz için sokağa çıkma saatini sabah 10:00 ile akşam 22:00 arasında müsaade ediyoruz. 65 yaşındaki kıymetli büyüklerimiz dışarıda işleri varsa yine maske, sosyal mesafe ve temizliğe ve alınan saatlere riayet ederek sokağa çıkabilecekler" dedi.

Cenazelerde taziye çadırları kurulmaması gerektiğine de vurgu yapan Vali Sonel, "Taziye çadırları yerine dua okuyalım, telefonla taziye dileyelim. İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda düğün salonlarında düğünler 1 saatle sınırlandırıldı. Düğünler de nikâh merasimi şeklinde yapılacak ve yemek verilmeyecek. Bilim Kurulumuzun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbirlere Ordu'muzun 19 ilçesi olarak titizlikle uyacağız" diyerek, vatandaşların alınan kurallar noktasında hassas olmalarını istedi.