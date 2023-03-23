Çadır ve konteynerlerde bir araya geldiler! Deprem bölgesinde ilk sahur!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük bir yıkım yarattı.

Depremin yıkım yarattığı illerden biri olan Adıyaman'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar bu kez çadır ve konteyner kentlerde bir araya gelerek ilk sahurlarını yaptı. Vatandaşlar yaptıkları sahur sonrası Ramazan'ın ilk orucunu tutmaya başladılar.

"BURUK BİR RAMAZAN"

Çadırda sahur yapan depremzede Kemal Ballı, “Öncelikle Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir Ramazan, ilk teravi dedik ve bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın açmış olduğu çadırda sahurumuzu yaptık ve bugün inşallah ilk orucumuzu da tutmuş olacağız” diye konuştu.