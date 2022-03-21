Caferilik ne demek, TDK'ya göre Caferilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Caferilik ne demek? Caferilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Caferilik kelimesi. Peki Caferilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Caferilik nedir, Caferilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CAFERİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Caferilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Caferilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Caferi olma durumu

