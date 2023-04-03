Cagan Yilmazer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cagan Yilmazer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cagan Yilmazer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cagan Yilmazer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cagan Yilmazer 1 Eylül 2004 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Çağan Yılmazer şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cagan Yilmazer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Trabzonspor U19 futbol takımında oynamaktadır. Trabzonspor U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cagan Yilmazer'nin Trabzonspor U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cagan Yilmazer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cagan Yilmazer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trabzonspor U19
Cagan Yilmazer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cagan Yilmazer şuan Trabzonspor U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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