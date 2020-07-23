Çağatay Ulusoy ile ayrıldıkları iddialarına Duygu Sarışın'dan yanıt!

Aşkları dolu dizgin devam eden Çağatay Ulusoy- Duygu Sarışın çiftinin ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Restoran çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Duygu Sarışın bu iddiaları yalanladı. Ayrılık iddiasını “Biz ayrılmadık ki” diyerek yalanlayan Sarışın, “3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?” sorusuna ; "Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen." yanıtını verdi.

"O KADAR DA KİLOLU DEĞİL"

Duygu Sarışın,ayrıca Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy'un kilo aldığına ilişkin yapılan yorumlar üzerine "Onu Çağatay'ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil" şeklinde cevap verdi.

Duygu Sarışın ve sevgilisi ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy geçen ay Marmaris'te tekne tatili yaparken kameralara şakalaşırken yansımış ve Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolarla gündem olmuştu.

İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

Duygu Sarışın 1.70 boyunda ve 56 kilo ağırlığındadır.