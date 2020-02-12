Çağatay Ulusoy Youtube'da şarkıcı oluyor

Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimleri için kamera karşısına çıkan Çağatay Ulusoy mor pijamaları ile gündem olmuştu. Youtube'da çıkış yakalamak isteyen genç oyuncu şarkı söylemek için kamera karşısına çıkıp hayranlarını şaşırtacak.

KENDİ PARÇALARINI SESLENDİRECEK

Çünkü oyuncu evde gitarıyla yaptığı besteleri kanalında seslendirecek. Daha önce rol aldığı projelerde amatör olarak şarkılar seslendiren Ulusoy’un kendi imzasını taşıyan parçaların beğenilip beğenilmeyeceği merak konusu oldu.

EN BÜYÜK TUTKUSU DALIŞ

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

SEVGİLİSİYLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, "Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.