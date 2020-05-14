Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu! İşte yeni dizisi

Adını Feriha Koydum dizisi ile kariyerinde adeta parlayan Çağatay Ulusoy çeşitli dizilerde rol almaya devam etti. En son Netflix'de yayınlanan 'Hakan Muhafız' da yer almıştı.

'BARBAROS' FİLMİNDE BOY GÖSTERECEK

Çağatay Ulusoy Payitaht Abdülhamit'in yapımcısı Es Film'in "Barbaros" projesi için el sıkıştı. Ulusoy, Kuruluş Osman'dan sonra çekilecek olan dev projede yerini alacak.Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın yazdığı diziyi yönetmesi için Taylan Biraderler'e teklif götürüldü.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi olan Ulusoy İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır. İlk kamera karşısına çıktığı dizi ise Adını Feriha Koydum dizisi olmuştur. Sonrasında ise Medcezir dizisinde başrol oynayarak ününü arttırmıştır. Çağatay Ulusoy 23.09.1990 doğumludur.