Çağdaş Atan'a basın toplantısında beklenmedik misilleme!

Dün gerçekleşen Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan'a gazeteciler tarafından sessiz protesto geldi. Yaşadığı duruma hayret eden Atan, basın toplantısından ayrıldı.

Süper Lig takımlarından Alanyaspor - Beşiktaş maçında 2-1'lik skorla 3 puan kazanan taraf Alanyaspor oldu. Maçtan sonra Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan düzenlenen basın toplantısında sıra dışı bir protesto gerçekleşti. Durum karşısında Çağdaş Atan zor anlar yaşarken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

RÖPORTAJ TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ

Gazetecilerin daha önce defalarca röportaj tekliflerini geri çeviren Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş zaferi sonrasında düzenlediği basın toplantısında ise gazetecilerin misillemesine maruz kaldı. Gazetecilere ''Soru yok mu arkadaşlar? diyen Atan, beklediği cevabı cevap alamayınca basın toplantısının düzenlendiği odayı terk etti.