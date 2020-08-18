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Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Çağla Şıkel 5 yıllık yalnızlığını DJ Emre Şenol ile sonlandırdı, Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseye almamıştı. 5 yıldır yalnız olan Şıkel'in adı kendisinden 10 yaş küçük olan ünlü Dj Emre Şenol ile anılmaya başladı. 

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken, muhabirlerin aşk iddiaları sorusunu geçiştirerek cevap vermesi iddiaları kuvvetlendirdi. Şıkel muhabirlere;

"Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Çağla Şıkel daha önce de Emre Şenol ile görülmüş ve aşk iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanlamıştı;

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

İki çocuk annesi Şıkel, “Yanımda gördüğünüz her arkadaşımı sormadan sevgili diye yazmaktan siz sıkılmadınız ben tekzip etmekten sıkıldım” ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

EMRE ŞENOL KİMDİR?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile adı aşk dedikodularına karışan Dj Emre Şenol'ün hayatı merak konusu oldu. 

İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu olan Emre, Rizeli.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin en ünlü mekanlarında 6 senedir profesyonel olarak DJ’lik yapıyor.
Mesleği gereği insanlarla ilişki konusunda kendisine oldukça güveniyor. Tanıştığı kişileri kısa bir zamanda analiz edip nasıl davranacağı konusunda karar veren Emre haksızlık yaptığını düşündüğü insanlara tepki göstermekten çekinmeyeceğini söylüyor. Her türlü spora ilgisi duyan Emre vücuduna oldukça güveniyor.

Çağla Şıkel aşk orucunu bozdu mu? DJ Emre Şenol ile anılıyor!

Balık burcunun özelliklerini taşıdığına inanıyor. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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