Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel eski eşi Emre Altuğ ile boşandıktan sonra hayatına kimseye almamıştı. 5 yıldır yalnız olan Şıkel'in adı kendisinden 10 yaş küçük olan ünlü Dj Emre Şenol ile anılmaya başladı.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen manken, muhabirlerin aşk iddiaları sorusunu geçiştirerek cevap vermesi iddiaları kuvvetlendirdi. Şıkel muhabirlere;

"Gereksiz sorular soruyorsunuz, bunun için mi bu kadar yol geldiniz" diyerek verdiği tepkiyle şaşırttı.

Çağla Şıkel daha önce de Emre Şenol ile görülmüş ve aşk iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yalanlamıştı;

İki çocuk annesi Şıkel, “Yanımda gördüğünüz her arkadaşımı sormadan sevgili diye yazmaktan siz sıkılmadınız ben tekzip etmekten sıkıldım” ifadelerini kullandı.

EMRE ŞENOL KİMDİR?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile adı aşk dedikodularına karışan Dj Emre Şenol'ün hayatı merak konusu oldu.

İstanbul Üniversitesi İşletme fakültesi mezunu olan Emre, Rizeli.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin en ünlü mekanlarında 6 senedir profesyonel olarak DJ’lik yapıyor.

Mesleği gereği insanlarla ilişki konusunda kendisine oldukça güveniyor. Tanıştığı kişileri kısa bir zamanda analiz edip nasıl davranacağı konusunda karar veren Emre haksızlık yaptığını düşündüğü insanlara tepki göstermekten çekinmeyeceğini söylüyor. Her türlü spora ilgisi duyan Emre vücuduna oldukça güveniyor.

Balık burcunun özelliklerini taşıdığına inanıyor.