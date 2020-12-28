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Çağla Şıkel koronavirüs aşısı yaptırdı!

Ünlü sunucu Çağla Şıkel koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Aşı yaptırdığı anlar sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel, “Koronadan korkun, aşıdan değil” diyerek çağrı da bulunmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel koronavirüs aşısı yaptırdı!

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşamasının 3. faz gönüllü olarak aşı oldu.

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Koronavirüs aşısını yaptıran ünlü manken, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Şıkel, paylaşımında '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil' ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.
Detaylı biyografi bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Çağla Şikel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eski haliÇağla Şikel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eski hali

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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