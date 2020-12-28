Çağla Şıkel koronavirüs aşısı yaptırdı!

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşamasının 3. faz gönüllü olarak aşı oldu.

Koronavirüs aşısını yaptıran ünlü manken, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Şıkel, paylaşımında '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil' ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.

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