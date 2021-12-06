Çağlar Ertuğrul'un şakası Teşkilat dizisini yaktı! Sosyal medya ayağa kalktı! Geri adım atsa da işe yaramadı!

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul Ödülü almasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları ortalığı ayağa kaldırdı ve Çağlar Ertuğrul'un bu tavrına karşı Twitter'da "Teşkilat izlemiyoruz" gündemini oluşturdu. Twitter'da ilk sırada yer alan etikete atılan tweetler saatler ilerledikçe fazlalaştı.

"ESPRİ YAPAMAYACAKSAK YAŞAMAYALIM"

Bunun üzerine bir açıklamada bulunan Ertuğrul, "Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer abiyi de çok severim ve sayarım, onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım ...! komik bulmazsınız o ayrı ama bi laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız" dedi.

NE OLMUŞTU?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog dikkat çekmişti. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.