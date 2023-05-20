Çağlar Söyüncü Madrid yolunda

Çağlar Söyüncü yeni sezonda Atletico Madrid forması giymek için gün sayıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre sezon sonunda Leicester City ile olan sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi sezon bittikten sonra açıklanacak.

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e imza attığı ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid kulübü Çağlar'ın sözleşmesi sona erdiği için Leicester City kulübüne hiçbir bonservis ücreti ödemeyecek.

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2018 yılından bu yana İngiliz ekibinin formasını terleten Çağlar bu sezon sadece 9 maçta süre alabildi.