Çağlar Söyüncü'den flaş karar! Takımına resti çekti!

2018 yılından beri Leicester City forması ile Premier Lig'de mücadelesini sürdüren Çağlar Söyüncü, başarılı futboluyla camianın sevilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı. Son dönemlerde başarısız bir süreç geçiren takımda huzursuz olduğu iddia edilen milli futbolcunun ismi birçok farkı takımla anılsa da ara transferde de takımda kaldı. Ancak gelen son bilgilere göre Çağlar sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor.

AYRILMAYI KAFAYA KOYDU

İngiliz basınında yer alan iddialara göre ayrılmayı kafasına koyan başarılı savunmacı için Avrupa'nın devleri de sırada bekliyor. Yaz transfer döneminde de yıldız futbolcuyu Real Madrid ve Manchester United gibi üst düzey takımlar istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonu ayrılacak oyuncu için bu kulüpler yeniden harekete geçebilir.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Çağlar Söyüncü'nün kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazına kadar devam ediyor. Bu sezon sonunda sözleşme bitimine 1 yıl kalacak futbolcu gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Oyuncunun sözleşme uzatmayı düşünmemesinden 1 yıl sonra dolayı bedava yollamak istemeyen Leicester City, sezon sonunda bonservis ücretiyle satmaya sıcak bakabilir.