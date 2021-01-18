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Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Ligde oynanacak 18. hafta maçında Cagliari ile Milan maçı oynanacak. Peki, Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da lider Milan, 18. haftanın kapanış maçına çıkıyor. Cagliari deplasmanına konuk olacak olan kırmızı-siyahlılar, 3 puanı alarak en yakın rakibi Inter ile puan farkını 3'e çıkarmanın peşinde. Futbolseverlerin de merakla beklediği Cagliari-Milan maçı hakkında merak edilenleri haberimizde yanıtladık. Peki, Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... 

CAGLIARI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 18. haftasının kapanış maçı Cagliari - Milan, bu gece saat 22.45'te Sardegna Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Rosario Abisso yönetecek. Ligde son 4 maçını kaybeden Cagliari, lider Milan'a karşı. 

HANGİ KANALDA? 

Cagliari - Milan maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak. Zorlu mücadele, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden de şifresiz izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Cagliari'nin Serie A tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Milan (42).
  • Cagliari ile oynadığı son üç Serie A maçında da gol yemeyen Milan, hiçbir rakibine karşı devam eden daha uzun bir seriye sahip değil.
  • Milan, Serie A'da üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en uzun yenilmezlik serisini egale etmek için sahaya çıkıyor (Eylül 2003-Nisan 2004 arasında 16 maç).
  • Cagliari forveti João Pedro, Milan'a rakip olduğu son beş Serie A maçının üçünde fileleri havalandırdı.
  • Bu sezon Serie A'da duran top organizasyonları sonucunda en fazla şut pası veren oyuncu Milan orta sahası Hakan Çalhanoğlu (33).
Onur Çelik
Spor Editörü
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