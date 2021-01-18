İtalya Serie A'da lider Milan, 18. haftanın kapanış maçına çıkıyor. Cagliari deplasmanına konuk olacak olan kırmızı-siyahlılar, 3 puanı alarak en yakın rakibi Inter ile puan farkını 3'e çıkarmanın peşinde. Futbolseverlerin de merakla beklediği Cagliari-Milan maçı hakkında merak edilenleri haberimizde yanıtladık. Peki, Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CAGLIARI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 18. haftasının kapanış maçı Cagliari - Milan, bu gece saat 22.45'te Sardegna Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı, hakem Rosario Abisso yönetecek. Ligde son 4 maçını kaybeden Cagliari, lider Milan'a karşı.

HANGİ KANALDA?

Cagliari - Milan maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak. Zorlu mücadele, Nesine.com ve Misli.com uygulamaları üzerinden de şifresiz izlenebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ