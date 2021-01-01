Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?2021'de kamuya alınacak memur sayısı belli oldu! İşte o kurumlar ve branşlar...Yeni yılı silahlarla giren gençlerin başlarına gelmeyen kalmadı! Mahalle ayağa kalktıÇağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!Ünlü isimlerden sağlık çalışanlarına yeni yılda görüntülü mesaj sürpriziEbru Gündeş Nazlı Çelik'e öyle bir teklif yaptı ki...!Kahraman Emniyet müdürünün rehineyi kurtarma anı kameralarda!İBB açıkladı! İstanbul’da sokağa çıkma yasağında İETT, metro ve vapurlar çalışacakMagandalar işbaşında! Yılbaşı gecesi elektrik kablolarını kesip, kıvılcım çıkardılarEsenler'de zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!

Çağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Remzi' karakteri ile tanınan ve sosyetik güzel Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla gündem olan Çağrı Atakan önce ayrılık haberini verdi sonra da bombayı patlattı.

Çağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla son günlerde magazin gündeminde sıkça adı anılan Çağrı Atakan Survivor'a gidiyor.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Çağrı Atakan 4 aydır birlikte oldukları sosyetik güzel Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını belirtti.

Çağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!

"DOSTÇA AYRILDIK"

Atakan yaptığı açıklamada, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Çağrı Atakan'dan şok açıklama! Eda Taşpınar ile ayrıldı Survivor'a gidiyor!

"YAKINDA SURVİVOR'A GİDİYORUM"

Bu açıklamanın ardından bomba bir itirafta bulunan Atakan Survivor'a gideceğini söyledi. Atakan, "Yakında Survivor'a gidiyorum. Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. Dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" dedi.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan Ankara'da doğdu ve Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veriyor. Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor. 

Detaylı bilgiye aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz...

Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT