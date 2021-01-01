Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla son günlerde magazin gündeminde sıkça adı anılan Çağrı Atakan Survivor'a gidiyor.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Çağrı Atakan 4 aydır birlikte oldukları sosyetik güzel Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını belirtti.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Atakan yaptığı açıklamada, "Evet bizi bir süredir birlikte görmüyorsunuz. Maalesef Eda Taşpınar ile ayrıldık. Fikir anlaşmazlığı yüzünden birlikte karar alarak ilişkimize nokta koyduk. Böyle olması gerekiyordu. Dostça ayrıldık, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"YAKINDA SURVİVOR'A GİDİYORUM"

Bu açıklamanın ardından bomba bir itirafta bulunan Atakan Survivor'a gideceğini söyledi. Atakan, "Yakında Survivor'a gidiyorum. Ünlüler takımında yarışacağım, takım arkadaşlarımla tanıştım hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum, sporla aram zaten iyi idmanlıyım. 10 yıldır yarışmayı televizyondan ilgiyle izliyordum. Dinlenmeye çekildim, moral motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" dedi.

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan Ankara'da doğdu ve Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veriyor. Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

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