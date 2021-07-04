Çağrı Ergün kimdir? Çağrı hype Ergün kaç yaşında? Hype ne demek?

Çağrı Ergün kimdir? Çağrı hype Ergün kaç yaşında? soruları gündemde. Twitch kanalında milyonlarca izleyicisi bulunan Çağrı Ergün (hype) hakkında gün boyu destek twitleri atıldı. Peki olay ne? İşte konuya ilişkin detaylar ve Çağrı Ergün hakkında bilgiler.

ÇAĞRI ERGÜN KİMDİR? ÇAĞRI HYPE ERGÜN KAÇ YAŞINDA?

26 Eylül 1990 Sinoplu doğumlu olan Çağrı Ergün terazi burcudur. Ergün Hype adıyla Twitch kanalında yayınlar yapmaktadır. NBA tutkunu olan genç fenomen 27 Haziran 2017'de ilk kez Twitch'te yayın yapmıştır.

Hype'nin boyu ise 1.95 cm'dir. Narcos ve Breaking Bad dizilerini sevdiğini söyleyen Çağrı Ergün aynı zamanda Beşiktaşlıdır.

Ergün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim almıştır.

HYPE NE DEMEK?

Çağrı Ergün takma adı olan Hype'nin anlamı 'bir şeye yükselmek' demektir.

#KEGRİMİNYANINDAYIM OLAYI NEDİR?

Twitter'da binlerce kullanıcı #kegriminyanındayım hastagı ile Çağrı Ergün'e destek mesajları attı. Ergün iddiaya göre cinsel yönelimi nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.