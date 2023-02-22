Cahal Mcginty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cahal Mcginty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cahal Mcginty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cahal Mcginty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cahal Mcginty 29 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cahal Mcginty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Cahal Mcginty'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cahal Mcginty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cahal Mcginty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cahal Mcginty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cahal Mcginty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dungannon

Cahal Mcginty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cahal Mcginty şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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