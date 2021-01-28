Ak Partili Cahit Özkan, konuk olduğu bir televizyon programında süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı ile bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Peki Cahit Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Partili Cahit Özkan evli mi, eşi kim?

CAHİT ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1976 yılında Denizli’nin Çivril ilçesinde doğan Cahit Özkan şuan da 44 yaşındadır. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Özkan,1999-2000 yıllarında Londra’da İngilizce öğrenimi yaptı. Ardından Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapan Cahit Özkan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Yargılama Usulü” konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında yayınlanmış çeşitli makaleler hazırladı.

CAHİT ÖZKAN BİYOGRAFİSİ

Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı.

Pek çok ulusal ve uluslararası hukuk organizasyonlarında görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve hukukajansı.com internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu. “TBMM İç Tüzüğüne Göre Bir Dakika” ve “Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Cumhurbaşkanlığı Modeli” kitaplarını kaleme aldı.

CAHİT ÖZKAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Başarılı avukat, kurucusu olduğu Özkan Hukuk Bürosu’nda serbest avukatlık yaptı. 26. Dönem Denizli Milletvekili olan Özkan, İngilizce ve Arapça biliyor. Öte yandan evli ve 3 çocuk babasıdır. Ancak eşi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.