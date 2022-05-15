Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu" sözlerine Ömer Çelik'ten tepki!

Yotube'de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri için "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) teslim oldu" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklama sonrası Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın sözleri için "Beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır." dedi.

"BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TESLİM OLDU"

Armağan Çağlayan'ın Youtube programına konuk olan Cahit Özkan Birleşik Arap Emirlikleri için açıklamalarda bulundu. İktidarın “FETÖ finansörü” olmakla suçladığı BAE ile yeniden geliştirilmeye çalışılan ilişkileri hakkında konuşan Özkan, "15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?" şeklinde konuştu.

Konuşmalarına Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye diz çöktürmediği, Türkiye'nin istiklalini engelleyemediği ve Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkmasıyla, "Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.” dedi.

"PARTİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAMAKTADIR"

Cahit Özkan'ın "Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu." sözleri sorası Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözleri için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında “Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” ifadelerini kullandı.