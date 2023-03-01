Caine Bradbury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caine Bradbury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caine Bradbury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Caine Bradbury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Caine Bradbury {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Caine Bradbury Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Caine Bradbury'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Caine Bradbury Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Caine Bradbury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Caine Bradbury şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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