Çalakamçı ne demek, TDK'ya göre Çalakamçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çalakamçı ne demek? Çalakamçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çalakamçı kelimesi. Peki çalakamçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çalakamçı nedir, çalakamçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇALAKAMÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çalakamçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çalakamçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Durmadan kamçılayarak



ÇALAKAMÇI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arabacı artık beygiri çalakamçı sürüyor.

