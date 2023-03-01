Caleb Chukwuemeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caleb Chukwuemeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caleb Chukwuemeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caleb Chukwuemeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caleb Chukwuemeka 25 Ocak 2002 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Chigozier Caleb Chukwuemeka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caleb Chukwuemeka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Caleb Chukwuemeka'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Caleb Chukwuemeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caleb Chukwuemeka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caleb Chukwuemeka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caleb Chukwuemeka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2020 yılında Corby Town

8 Mart 2020 yılında Northampton U18

1 Temmuz 2020 yılında Northampton

16 Ağustos 2021 yılında Aston Villa U23

12 Ocak 2022 yılında Livingston FC

20 Mayıs 2022 yılında Aston Villa U23

1 Eylül 2022 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2023 yılında Aston Villa U21

Caleb Chukwuemeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caleb Chukwuemeka şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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